Catania città solidale, presentati carta dei servizi e progetti di rete

Valorizzare Catania come città solidale con il lavoro di rete per fronteggiare con efficacia le aree di povertà e disagio sociale. Questo l'obiettivo dei progetti promossi sul territorio dal comune di Catania con la rete comunale delle associazioni per l'area delle politiche sociali che sono stati presentati, insieme alla Carta dei servizi delle associazioni, nel Palazzo della Cultura.

Hanno partecipato all'evento, rappresentanti dell'Amministrazione e degli enti e delle associazioni coinvolti, a partire dai coordinamenti dei Tavoli Salute e Benessere, Minori e Famiglia, Pari Opportunità e Violenza di genere, Disabilità, che hanno illustrato gli specifici progetti messi in campo e che comprendono anche sportelli di ascolto per i cittadini.

Interventi inoltre su tematiche che riguardano il ruolo dell'associazionismo nella rete sanitaria, la rete del carcere, la riforma del terzo settore. Particolare attenzione è stata rivolta alla presentazione, da parte dell'Amministrazione, della Carta dei servizi delle associazioni per l'area delle politiche sociali, a cura del gruppo di lavoro comunale di riferimento in collaborazione con il Centro servizi volontariato etneo. La carta propone una mappa georeferenziata della distribuzione territoriale dei servizi offerti dalle associazioni che si sono accreditate.