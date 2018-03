Catania è tra le cinque mete più gettonate per i viaggi pasquali

Nei primi cinque posti del ranking la crescita di popolarità delle destinazioni italiane, con Milano al primo posto nella classifica delle mete 2018, c'è anche Catania. Lo rende noto eDreams, l'agenzia di viaggi online leader in Europa, parlando delle destinazioni preferite dai viaggiatori per Pasqua 2018.

"La prevalenza di mete italiane nella parte alta della classifica -afferma Alexandra Koukoulian, country manager per l'Italia di eDreams Odiego- conferma un trend significativo, già apprezzato nel 2017: il belpaese con il suo alto patrimonio artistico, le sue bellezze paesaggistiche e il buon cibo è ancora il luogo di maggiore attrattiva per gli italiani quando scelgono la destinazione per la prima Festa di Primavera. Tale preferenza si rispecchia anche dalla top 5 dei paesi più visitati dagli italiani per la Settimana Santa 2018 dove l'Italia è al primo posto.