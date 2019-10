Catania, criticità per la raccolta e lo smaltimento del vetro

Nuova criticità sul fronte della raccolta e smaltimento dei rifiuti a Catania, questa volta rappresentata dalla singola frazione

"vetro". Sino alla data del prossimo 4 novembre infatti, non sarà possibile garantire il servizio di raccolta del vetro (e imballaggi della stessa categoria), in seguito ad uno stop dovuto a problematiche di carattere tecnico che impediscono l'accesso all'impianto di destinazione (così come da nota ricevuta lo scorso 22 ottobre, dalla società di gestione della piattaforma di selezione che comunicava "l'interruzione dei conferimenti della frazione CER 15.01.07 prodotta nel Comune di Catania dal 28.10.2019 a tutto il 3.11.2019").

La Dusty si ritrova quindi impossibilitata a poter conferire nell'impianto predetto e segnala che a decorrere da domani - martedì 29 ottobre e sino alla data dell'intera giornata del 3 novembre - non potrà eseguire regolarmente la raccolta del vetro.

La società che si occupa della raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti solido urbani in città, ha provveduto ad informare gli enti competenti in materia, e si attende di sapere quale potrebbe essere la piattaforma alternativa dove portare i carichi.

"In assenza di impianto sostitutivo abilitato alla ricezione degli imballaggi di vetro, nel corso dei prossimi giorni potrebbero verificarsi dei rallentamenti nel servizio di raccolta poiché impossibiliti a poter svuotarele casse di giacenza di proprietà della società e, stante i fatti, nulla potrà essere imputato in termini di responsabilità alla Dusty, per la rallentata o parziale raccolta del vetro", spiega una nota della Dusty che si scusa con la cittadinanza.