"Catania è cultura dei diritti", una settimana di appuntamenti con Amnesty International

Una settimana di appuntamenti all'insegna dei diritti umani ricca di conferenze, mostre, percorsi di natura educativa e formativa, flashmod, ciclopasseggiate. "Catania è cultura dei diritti", un programma di eventi in città dal 12 al 18 marzo organizzato da Amnesty International in collaborazione con il Comune di Catania e presentato nel Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enzo Bianco e dal portavoce nazionale di Amnesty International Riccardo Noury.

Per la presentazione in Comune erano presenti la consigliera comunale Elisabetta Vanin, che ha curato il coordinamento della manifestazione, la responsabile regionale di Amnesty Liliana Maniscalco, i docenti dell'Accademia di Belle Arti Daniela Costa e Vittorio Ugo Vicari in rappresentanza del direttore Virgilio Piccari, Marco Oddo della Fiab Catania (Federazione Italiana Amici della Bicicletta). La manifestazione avrà il suo cuore e quartier generale nel Palazzo della Cultura, con iniziative previste anche nel Palazzo Vanasco, in piazza Università e lungo un itinerario cittadino.

“Amnesty qui è a casa – ha detto il sindaco Bianco - perché Catania è una città accogliente, aperta, che crede fortemente nella tutela dei diritti. E negli ultimi anni queste caratteristiche, proprie del nostro patrimonio genetico, si sono accentuate a favore di migliaia di migranti che, fuggiti dalle loro terre e diretti in Europa, in gran parte sono sbarcati nel nostro porto. Quest'anno sono 70 anni dalla Costituzione e 70 anni dalla Dichiarazione dei diritti umani e vogliamo fare di Catania, anche grazie all'impegno e alla determinazione della consigliera Vanin, una delle città in cui a livello internazionale promuoviamo la cultura della solidarietà, dell'inclusione, dell'accoglienza. E in un momento difficile come quello attuale, caratterizzato da violenza di ogni genere, da Catania e dal 'Palazzo della Cultura dei diritti' deve partire un messaggio di pace e di attenzione”. “Catania – ha sottolineato Noury - è un luogo nel quale Amnesty International trova appoggio, solidarietà, conforto. Anche oggi che le ong non sono più viste come gli angeli del mare ma gli angeli del male. La settimana che vivremo insieme sarà importante e avrà come filo conduttore il Coraggio, quello delle donne e degli uomini di difendere i diritti umani. E gli oltre mille iscritti alle varie iniziative in programma ci confermano che qui c'è molto interesse e partecipazione su argomenti quali solidarietà, accoglienza, rispetto”.

La consigliera comunale Elisabetta Vanin, attivista Amnesty e promotrice della settimana, ha spiegato che l'iniziativa è nata da un incontro con la responsabile regionale dell'associazione, Liliana Maniscalco, e ha trovato subito il sostegno del sindaco Bianco su un progetto “all'insegna dell'articolo 19 della dichiarazione dei diritti umani, per favorire la cultura del dialogo e dell'inclusione contro il linguaggio dell'odio e della discriminazione”.

I docenti Costa e Vicari hanno presentato la proposta degli studenti dell'Accademia, ovvero una mostra e momenti artistici incentrati, in sinergia con il tema dell'evento, su arti visive come pittura, grafica, fashion design. Marco Oddo ha illustrato il percorso della pedalata per i diritti umani che si terrà domenica mattina. Saranno le mostre dell'Accademia di Belle Arti ad aprire la settimana "Catania è cultura dei diritti", lunedì 12 marzo alle 16 nel Palazzo della Cultura. Il calendario degli appuntamenti prevede nelle diverse giornate dal 12 al 18, sia di mattina che di pomeriggio, incontri di formazione organizzati anche con gli ordini professionali e le scuole, seminari, laboratori, letture e iniziative di intrattenimento per bambini e ragazzi. Chiuderanno gli eventi il flash mob di sabato 17 marzo alle 18.30 in piazza Università e la pedalata CicloAmnesty di domenica 18 marzo con raduno alle 9 sempre in piazza Università. Il programma è disponibile sul sito amnestysicilia.it.