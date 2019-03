Catania, lavori sulla pubblica illuminazione in viale Mediterraneo

Per consentire la sostituzione delle lampade dell’impianto di pubblica illuminazione in orario notturno, dalle ore 22.00 di venerdì 15 Marzo alle ore 6 di sabato 16 Marzo è stato istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli nella bretella di uscita per Catania est che collega il viale Mediterraneo con la circonvallazione.

Lo ha comunicato il Comune di Catania attraverso una nota ufficiale.