Catania-Messina, incidente mortale: c'è anche un ferito

Incidente mortale questo pomeriggio sull'autostrada Catania-Messina, nel tratto tra Giardini Naxos e Taormina. Come ripora Livesicilia, il conducente di un furgoncino aziendale pare abbia perso il controllo del proprio mezzo per motivi ancora da accertare, schiantandosi poco prima di una galleria. Il passeggero è rimasto ferito ma, come hanno potuto accertare i sanitari arrivati sul posto, per il conducente un 35enne catanese non c'è stato nulla da fare. (IN AGGIORNAMENTO)