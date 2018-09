Catania ospiterà la conferenza della commissione per l'Europa di Oie

L'Italia ospiterà nel settembre 2020 a Catania la prossima Conferenza della Commissione regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della salute animale (Oie). La candidatura, annuncia in una nota il ministero della Salute, è stata accolta per acclamazione nel corso della 28esima Conferenza che si è chiusa a Tbilisi, in Georgia.

"Sono entusiasta di questo risultato, che rappresenta un riconoscimento internazionale della sanità pubblica veterinaria, da sempre integrata nel Servizio sanitario nazionale, con la profonda convinzione che la salute umana e animale siano un unico patrimonio inscindibile. Non ci può essere infatti sicurezza alimentare e salute pubblica senza un elevato livello di salute animale", ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Grillo. "In un mondo globalizzato in cui le malattie animali non conoscono frontiere, e con una posizione geografica che ci obbliga ad essere in prima linea, l'Italia vuole dunque giocare un ruolo da protagonista. Inoltre non nascondo l'orgoglio tutto personale di poter ospitare i delegati di 53 Paesi della Regione Europa nella mia terra natale", ha aggiunto.

La Commissione regionale Oie per l'Europa ha inoltre approvato la candidatura del consorzio tra Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta e l'Università Las Palmas de Gran Canarias come Centro di collaborazione.