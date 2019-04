Catania "Plastic free": la proposta del movimento 5 stelle

Il Movimento 5 Stelle ha presentato in consiglio comunale una mozione “Plastic Free”, per ridurre l'uso della plastica a Catania, ed una seconda proposta per introdurre il personale militare in funzione "ausiliaria".

Sono già undici i comuni siciliani ad aver scelto di dire no all'utilizzo massiccio di stoviglie in plastica, per combattere l'inquinamento: la proposta infatti prevede il divieto di usare shoppers in polietilene e contenitori e stoviglie non biodegradabili.

Nell’altra mozione si propone alla giunta di presentare un’istanza di richiesta al Ministero della Difesa per utilizzare militari in ausiliaria, da affiancare al personale in organico già in servizio al Comune. L’istituto dell’ausiliaria è un periodo transitorio, durante il quale un militare, che abbia un rapporto permanente di impiego cessato o sia in congedo in riserva, può essere richiamato dalla Pubblica amministrazione della sua provincia di residenza per 5 anni. ”Il tutto a costo zero per l’amministrazione- spiega Lidia Adorno, che ha proposto la mozione del gruppo M5s - perché le spese gravano esclusivamente sul Ministero della Difesa. Se l’operazione dovesse andare in porto, potremmo rimpinguare, senza alcun aggravio, il personale in organico”.