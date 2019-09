Catania pronta ad accogliere l’undicesima edizione di Sherbeth festival

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Sherbeth, il primo festival internazionale del gelato artigianale al mondo, giunge al suo undicesimo anno di storia e, dopo aver fatto tappa a Cefalù e Palermo nel corso delle prime dieci edizioni, si sposta a Catania per far conoscere l’ormai celebre evento anche al pubblico della Sicilia orientale. Come da tradizione, anche a questa edizione partecipano solo i migliori maestri gelatieri, veri poeti del gusto. C’è chi viene dalla Cina, chi dalla Bolivia, dall’Inghilterra, dalla Germania, dall’Olanda e la solita nutrita delegazione di maestri gelatieri giapponesi. Ad essi il compito di rintracciare le migliori materie prime espressione del loro territorio, infondendo qualità e passione nella preparazione di un gelato talmente buono da ottenere l’ambito premio “Procopio Cutò”. Per celebrare al meglio il primo anno ai piedi dell’Etna è stato scelta Villa Bellini. E’ qui che dal 26 al 29 settembre ci sarà lo “Sherbeth Village”, un luogo interamente dedicato al gelato artigianale: con gli stand dei 50 maestri gelatieri che proporranno al pubblico i loro gusti di gelato, fra questi accostamenti bizzarri come latte di cocco e wasabi, crema meliga e lime, un gelato al pepe “sansyo” ed uno al farro tostato, ma anche grandi classici come il pistacchio di Bronte, la nocciola, la cannella, lo zabaione, il torrone. Per consentire un perfetta preparazione di questi golosissimi gelati al fianco di Sherbeth Festival ci sarà ancora una volta il partner tecnico Bravo S.p.A., l’azienda italiana leader nel settore della produzione e vendita di macchine per gelateria, pasticceria e cioccolato che equipaggerà i laboratori della manifestazione con le macchine multifunzione Trittico®, e garantirà a tutti i maestri gelatieri qualità, velocità, precisione e massima resa. Con Bravo saranno inoltre presenti due grandi personalità tra i maestri gelatieri d’Italia: il guru del gelato Angelo Grasso- formatore, docente, ispiratore con oltre 40 anni di esperienza, cinque libri all’attivo e uno in arrivo, e il rocambolesco Vetulio Bondi- toscano doc, presidente dell’Associazione Gelatieri Artigiani Fiorentini e webstar conduttore del format Youtube Unconventional Gelato, i quali con i loro cooking shows non lasceranno nessuno a bocca asciutta! I golosi percorsi proposti da Sherbeth, in questo giro del mondo del gelato, saranno arricchiti da talk show sulla gastronomia, cooking show sul gelato, momenti di formazione e gioco dedicati ai bambini, percorsi d’interesse artistico e, per finire, il prestigioso concorso dedicato a Francesco Procopio Cutò, al termine del quale verrà premiato il maestro gelatiere che risulterà vincitore dal calcolo dei voti espressi dalla giura tecnica e dai maestri gelatieri in concorso, portando a casa la vera ed unica “Coppa del Mondo” del gelato artigianale. All’interno dello Sherbeth Village saranno presenti anche degli “Info Point” in cui sarà possibile acquistare la Sherbeth Card dal valore di 10 euro ciascuna. La Sherbeth Card è ricaricabile tramite il sito www.sherbethfestival.it oppure tramite l’App disponibile su Google Play e Apple Store. Sarà possibile ricaricare la Sherbeth Card anche presso gli info point, con ricariche da 3 euro ciascuna. La Card da 10 euro dà diritto a tre degustazioni di gelato, in cono o in cialda, più una bottiglietta d’acqua (o in alternativa un caffè). Questa undicesima edizione di Sherbeth, grazie a Coni Olimpo, sarà del tutto plastic free. Non verranno infatti utilizzate coppette in cartone plastificato, ma solo coni e cialde. Sherbeth XI – LA GRANDE NOVITA DI QUEST’ANNO: La Casa del gelato (AREA VIP) La grande novità di quest’anno è “La casa del gelato” l’esclusiva Area Vip riservata ai visitatori più esigenti. Qui, con un ticket di 20 euro a persona, si potranno si potranno gustare, nelle apposite cialde, tutti i gusti di gelato presenti alla XI edizione di Sherbeth, anche più di una volta, per un’emozione senza limiti. Ma non solo. Qui si potranno vedere all’opera e dal vivo i Maestri Gelatieri, mentre preparano i loro gelati artigianali. Ed ancora: qui e solo qui sarà possibile assaggiare anche i gelati che i 48 concorrenti di quest’anno presenteranno alla giuria del Concorso Procopio Cutò. Gusti particolarmente raffinati, diversi da quelli proposti al pubblico e fatti apposta per colpire i palati particolarmente raffinati dei giurati. Con un ticket a parte sarà inoltre possibile passare dal gelato al vino, grazie all’esclusivo percorso di degustazione dedicato ai Vini naturali dell’Etna.

Gallery