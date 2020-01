"Meraviglie", su Rai1 Alberto Angela racconterà la storia e la bellezza di Catania

Sabato 18 gennaio alle 21.25 su Rai1, andrà in onda la terza puntata del programma condotto da Alberto Angela dal titolo Meraviglie.

In apertura di puntata, Alberto Angela sarà tra le guglie del Duomo di Milano e poi si sposterà a Catania, raccontando la storia e la bellezza di due grandi e ricchi edifici: il maestoso Monastero dei benedettini e il lussuoso Palazzo Biscari. Due gioielli del barocco, in cui la creatività artistica trova libero sfogo. Catania, come una città palcoscenico: dalle facciate delle chiese, dei palazzi, al taglio affascinante di ogni angolo di strada, da piazza Duomo a via Dei Crociferi, dove sembrano risuonare le melodie di Vincenzo Bellini.

Il musicista sarà impersonato da Riccardo Maria Manera.Il programma, condotto da Alberto Angela, ha la regia di Gabriele Cipollitti e la fotografia di Enzo Calò. Gli autori sono Aldo Piro, Filippo Arriva, Fabio Buttarelli, Ilaria Degano, Vito Lamberti, Paolo Logli, Emilio Quinto.