Catania ricorda Pippo Fava, ucciso dalla mafia 36 anni fa

Era il 5 gennaio del 1984 quando Pippo Fava, intellettuale e giornalista, venne ucciso barbaramente in via Dello Stadio. Quella via che adesso porta il suo nome. Venne ucciso perché scriveva e parlava "troppo" secondo le logiche mafiose.

E' stato scrittore, giornalista ma anche autore teatrale di spettacoli che denunciavano sia le contiguità mafiose con politica e imprenditoria sia certi atteggiamenti piccolo borghesi. Ha raccontato parte della storia di Catania e della Sicilia con il Giornale del Sud e con I Siciliani, che aveva fondato nel 1983.

Per il suo omicidio sono stati condannati all'ergastolo Nitto Santapaola e Aldo Ercolano, in qualità di mandanti. Diversi gli appuntamenti previsti a Catania. In mattinata ci sarà una manifestazione al Teatro Machiavelli, in piazza Università, a cui è annunciata la partecipazione, tra gli altri, dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. L’iniziativa è promossa da I Siciliani giovani e dalla rete antirazzista catanese.

Alle 17 un corteo si muoverà da piazza Roma per raggiungere via Giuseppe Fava dove, nel luogo dell’agguato, a poche decine di metri dal Teatro Stabile, è stata posta una lapide che ricorda il giornalista e scrittore. Alle 19.30 la chiusura della giornata a lui dedicata con la consegna, nel Piccolo Teatro di via Ciccaglione 29, dei premi della Fondazione Giuseppe Fava