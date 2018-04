Catania-Trapani, ultras denunciato per aver acceso un fumogeno

In riferimento all’incontro di calcio Catania - Trapani che si è svolto lo scorso 23 aprile, gli uomini della Digos hanno effettuato una mirata attività investigativa svolta anche con l’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio Massimino e di quelle del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica.

Dopo un'attenta analisi la polizia ha denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria un ultras etneo della curva sud, N.G. di 34 anni, responsabile dell’accensione di un fumogeno durante lo svolgimento dell'incontro di calcio. Lo stesso è stato denunciato anche perché è stato visto camuffarsi in luogo aperto al pubblico al fine di eludere il suo riconoscimento. Nei suoi confronti è stata avviata la procedura per l’adozione del provvedimento D.A.Spo.