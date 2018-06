CataniaPride 2018, partenza dal Borgo alle 18

Il Gay Pride arriva a Catania con il grande corteo che oggi partirà da piazza Cavour (Borgo) con concentramento alla ore 18. L’onda Pride attraverserà le vie principali della città, da via Etnea ai 4 canti fino ad arrivare a piazza Teatro Massimo per i saluti istituzionali.



La tematica di quest'anno, come noto, è quella del mare, umanità e resistenza. Un Pride, quello che oggi avvolgerà la città etnea che ha visto lavorare in stretta sinergia il consigliere nazionale per Arcigay Catania Giovanni Caloggero e il Armando Caravini nel doppio ruolo di presidente di Arcigay Siracusa e di portavoce del Catania Pride 2018.