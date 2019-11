"La cattedrale" di Jean Calogero sarà donata alla città di Catania

Lunedì 18 novembre, alle ore 11 nella sala Giunta di Palazzo degli Elefanti avrà luogo la cerimonia di “donazione” dell’opera del 1967 “Cattedrale” del pittore Jean Calogero: un grande dipinto ad olio che con l’inconfondibile stile che contraddistingue l’artista catanese, ritrae un animato scorcio di piazza Duomo con lo sfondo della basilica cattedrale. L’opera è donata alla città dai figli del maestro Patrizia e Massimiliano Calogero per testimoniare il legame tra l’artista e la sua gente ma, soprattutto, con Catania, luogo di nascita ma anche terra da cui il pittore si allontanò giovanissimo per raggiungere il successo internazionale. Alla cerimonia sarà presente il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella, gli eredi del maestro Patrizia e Massimiliano e Luigi Nicolosi, responsabile dell’archivio “Jean Calogero”. Il dipinto sarà collocato in forma permanente nella sala "Concetto Marchesi" di Palazzo della Cultura dove cittadini e turisti avranno modo di ammirarla. La donazione fa da prologo all’apertura della mostra personale “Jean Calogero – omaggio a Catania” curata da Luigi Nicolosi, che aprirà i battenti sabato 23 novembre alle ore 18.00 alla Galleria d’arte moderna (GAM) nell’ex monastero di Santa Chiara in via Castello Ursino n.26. L’esposizione resterà aperta fino al 19 gennaio 2020 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con ingresso libero.