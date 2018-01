Cattedrale occupata, coppia di manifestanti "fomentavano malumore": 2 avvisi orali

Due provvedimenti di "avviso orale" sono stati emessi dal Questore nei confronti dei coniugi D.D. e D.A. che, in merito allo stato di occupazione di una parte della Cattedrale, hanno più volte ostacolato le occasioni di dialogo offerte da più Autorità ed Enti, fomentando, anzi, il malumore dei manifestanti e impedendo che alcune soluzioni, individuate per alcuni di essi, potessero aver seguito.

Tra queste, anche la proposta avanzata dall’ufficio minori della Questura a una donna, affinché trovasse sistemazione, insieme ai suoi figli piccoli, presso un alloggio individuato dal Comune.

Peraltro, entrambi i sottoposti alla misura non avrebbero avuto motivo di trovarsi tra chi manifesta per ottenere un’abitazione: tutti e due, infatti, sono risultati già in possesso di un alloggio e l’uomo risulta anche regolarmente occupato e percettore di reddito.

I due annoverano una lunga serie di gravi precedenti tra i quali, per entrambi, il favoreggiamento personale nei confronti di soggetti responsabili di omicidio volontario. L’uomo, altresì, vanta precedenti anche per tentato furto aggravato, stupefacenti e violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, mentre a carico della donna sono risultati precedenti per furto e simulazione di reato.