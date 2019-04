Catturato il detenuto evaso, l'uomo si trovava a Palagonia

I Carabinieri e gli agenti della polizia penitenziaria hanno catturato Gaetano Oglialoro intorno alle 13.30 nel centro storico di Palagonia. L'uomo è stato fermato mentre cercava di raggiungere l'abitazione di un parente. L’arrestato non ha opposto resistenza. Dopo le formalità di rito sarà associato al carcere di Caltagirone. Oglialoro era evaso durante sosta in Autogrill mentre era in corso il trasferimento dalla casa circondariale di Messina.