Cavaliere dei diritti umani, oggi a palazzo biscari la cerimonia dell'edizione 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Il premio è nato nell’anno 2005, quando la Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo, Comitato Regionale Siciliano, l’Intergruppo parlamentare per i Diritti Umani e Civili della Regione Siciliana e la S.M.E.T., hanno sentito l’esigenza – forti della loro tradizione – di un impegno concreto nel testimoniare e nel rendere omaggio all’alto valore che contraddistingue l’operato degli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze dell’ordine ed agli Uomini dello Stato in generale del nostro Paese. Convinti della necessità di testimoniare attraverso le persone destinatarie dell’onorificenza, un impegno operativo concreto in rispetto della vita umana e della sua dignità. Anche quest'anno si prevede un ricco programma con, al centro, i premiati di quest'edizione che si aprirà con l'esecuzione, da parte del Coro “Taormina Opera Stars” diretto dal Maestro Carmelo Pappalardo, degli inni: italiano, europeo e siciliano. Cui seguirà il saluto di benvenuto da parte del Cav. Placido Quercia Presidente del Comitato Regionale Sicilia della L.I.D.U. La conduzione della cerimonia, che vedrà l'Investitura dei Cavalieri dei Diritti Umani ed alcuni intermezzi artistici, sarà a cura di Vincenzo Spampinato e Ludovico Falzone. Riceveranno il Premio 'Cavalieri dei Diritti Umani 2019': C. V. Pasquale Iermano, Marina Militare; Col. Pilota Gianluca Chiriatti, Aeronautica Militare; Ass. Capo Giancarlo Oliveri, Polizia di Stato; Luogotenente Leonardo Foderà, Guardia di Finanza; Dott. Salvatore Inguì, Centro per la Giustizia minorile Sicilia; Gen. Brig. Stefano Sorbino, Polizia municipale; Comm. Coord. Francesco Salemi, Amministrazione penitenziaria; S.lla Giuseppina Caruso, Croce Rossa Italiana; Dott. Riccardo Rossi, Ordine dei Giornalisti. I premi saranno consegnati alla presenza dei rappresentanti delle Forze, Ordini, Amministrazioni ed associazioni di provenienza: Contramm. Andrea Cottini Comandante Marisicilia; Col. Pilota Gianluca Chiariatti, Comandante Base Sigonella; Gen. Raffaele d’Angelo Comandante provinciale Guardia di Finanza; dott.ssa Rosanna Gallo, Direttrice Centro per la Giustizia minorile; Gen. Brig. Stefano Sorbino, Comandante dei Vigili Urbani di Catania; dott.ssa Elisabetta Zito, direttrice dell’Istituto Penitenziario di Catania; dott. Luigi Corsaro Presidente regionale CRI; Santo Gallo, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti. Le conclusioni saranno a cura del Presidente L.I.D.U., Dott. Michele Marzulli. Sin dalla sua prima edizione la Cerimonia ha visto la parte cipazione attenta ed immediata dei comandi Militari e di tutte le altre istituzioni sia nell’invio delle segnalazioni dei meritevoli, sia nella partecipazione, attiva, il giorno della consegna delle onorificenze. Una cerimonia particolarmente cara alla LIDU, che trova la propria ragion d’essere in interventi so- ciali e culturali, attenti in prima istanza, alle fasce più deboli della popolazione. Una manifestazione quindi che vuole essere un ringraziamento per tutti coloro che, svolgendo quotidianamente il proprio lavoro, nell’ambito dell’ordine pubblico e della difesa dei cittadini, al di là del dovere, hanno dimostrato impegno costante, sacrificio e dedizione, nonché esemplare umanità, in nome della tutela della società civile.