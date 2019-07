Chiedono il "cavallo di ritorno", ma i falchi li arrestano a Picanello

La Polizia di Stato ha arrestato i pregiudicati Filippo Castorina e Jhonny Strano per estorsione aggravata tramite il metodo del “cavallo di ritorno” e di ricettazione. Nella tarda mattinata dello scorso 17 luglio, i due sono stati rintracciati a Picanello dai "Falchi" della polizia, che li hanno visti parcheggiare un'auto in via Borgetti, per poi allontanarsi in fretta ed in modo sospetto.

L'auto è risultata rubata e si è accertato che i due dovevano procedere alla riconsegna al legittimo proprietario, al quale era stata avanzata una richiesta di denaro per ottenerne la restituzione. Messi di fronte all’evidenza dei fatti, i due responsabili hanno ammesso le proprie responsabilità, consentendo agli agenti di recuperare il veicolo e parte della somma pagata dalla vittima per riavere il mezzo. Si trovano ora a Piazza Lanza.