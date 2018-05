Censimento popolazione 2018, aperta la selezione per 48 rilevatori

Per effettuare il Censimento permanente della Popolazione 2018 è stato indetto un avviso pubblico di selezione per n.48 incarichi di rilevatore. Lo comunica il responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento(UCC) facendo altresì presente che l’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Catania, è inoltre visibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell’Ente, alla voce Bandi di Gara e Contratti.

La domanda per partecipare alla selezione dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12 di sabato 26 maggio 2018, secondo le modalità indicate nell’avviso stesso. L’amministrazione comunale, sulla base del raffronto tra il numero delle domande pervenute e il numero degli incarichi da conferire , si riserva la facoltà di prendere in considerazione soltanto le prime 300 domande pervenute secondo l’ordine cronologico attestato dalla data e dal numero di protocollo del Comune di Catania.