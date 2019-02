Centraline e auto rubate, i controlli della polizia a Picanello

Nella giornata di ieri, personale del commissariato Borgo Ognina ha effettuato controlli straordinari su strada al fine di identificare, in particolare, persone sospette con precedenti penali e autovetture di provenienza furtiva.

Nello specifico, nel quartiere cittadino di Picanello, sono stati identificati molteplici soggetti con precedenti penali ed è stata rinvenuta un’autovettura Fiat 500 poco prima rubata e lasciata parcheggiata in via Faraci: un comportamento usuale tra i ladri autovetture che, dopo il furto, parcheggiano provvisoriamente l’autovettura nei pressi del luogo da dove la macchina è stata asportata e ciò al fine di diminuire il rischio di essere fermati dalla forze dell’ordine. Fatto di rilievo è che il proprietario non aveva ancora presentato denuncia e quindi l’autovettura non risultava ancora da ricercare; tuttavia, i poliziotti intervenuti, insospettiti dalla manomissione dei fili, tramite accertamenti di polizia hanno individuato il proprietario al quale, una volta accertato l’avvenuto furto, gli è stata riconsegnata l’autovettura.

Di recente e nell’ambito di dette operazioni volte alla ricerca dei veicoli rubati, personale del Commissariato Borgo Ognina ha concorso nella ricerca e rinvenimento di n. 4 autovetture e indagato n. 5 soggetti, la maggior parte pregiudicati, per ricettazione e/o furto di autovetture rubate. Inoltre, nell’ambito delle medesime operazioni, sono state rinvenute circa 50 centraline utilizzate, come noto, per rubare le autovetture.