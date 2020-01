Vulcania potrebbe rinascere: un imprenditore è interessato al centro commerciale

Dopo anni di abbandono, il centro commerciale di Vulcania potrebbe tornare ad avere una nuova vita. E' quanto reso noto dall'amministrazione comunale di Catania. Per adesso è solo un annuncio, ma i propositi potrebbero trasformarsi in realtà. Martedì 28 gennaio alle ore 10 e 30 nei pressi degli uffici del terzo municipio di via Giuffrida Castorina, il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore al decentramento Alessandro Porto, il presidente della circoscrizione Paolo Ferrara, insieme con l’imprenditore del settore sportivo Gaetano Musumeci, renderanno note le iniziative private per rilanciare, in collaborazione con il Comune, l’ex centro commerciale Vulcania, con nuove strutture funzionali e una riqualificazione complessiva dello stabile.

Il centro commerciale Vulcania, all'inizio degli anni ’80, fu una fra le prime strutture commerciali realizzate in Italia. Da parecchio tempo è abbandonato e negli ultimi anni è divenuto uno dei luoghi simboli del degrado. L’edificio, una sorta di “grande magazzino” suddiviso in più moduli, sviluppato su cinque piani di cui due interrati, un tempo ospitava cinquanta attività commerciali e un supermercato, in cui si trovano anche gli uffici comunali decentrati.