Centro Convenienza Arredi, da oggi è sul palmo della tua mano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Centro Convenienza Arredi cambia look. Lo fa con un nuovo sito internet che offre agli utenti una migliore esperienza di navigazione, più smart, intuitiva e soprattutto fruibile ovunque e su tutti i dispositivi. “Il bello che costa poco”, da oggi, arriva a casa di tutti gli italiani, e non solo, a suon di click. Il big player nel settore della Grande Distribuzione di arredamento ha deciso di rendere disponibile il proprio assortimento per l’acquisto online: Centro Convenienza Arredi va quindi oltre i confini geografici, attraverso un catalogo digitale che rende accessibile davvero a tutti la vasta offerta di mobili in esposizione negli showroom, anche nelle regioni che ancora non sono coperte dai punti vendita della catena.

«Per tagliare questo nuovo traguardo abbiamo stretto accordi commerciali e perfezionato i processi interni, con l’obiettivo di ottimizzare la nostra rete logistica e assicurare consegne in tutta Italia, in tempi più rapidi e snelli» ha commentato la Direzione, aggiungendo «La scelta di intraprendere l’attività di e-commerce si concretizza oggi, anche in forza della pressante richiesta da parte dei nostri clienti più affezionati, solo dopo aver lavorato tanto e duramente per garantire una miglior esperienza di acquisto online e post-vendita. Non ci piace avere clienti insoddisfatti e sappiamo che solo migliorando la nostra offerta e i nostri servizi riusciremo a raggiungere veramente il nostro obiettivo, quello di portare ‘il bello che costa poco’ nelle case di tutta la clientela, dentro e fuori i confini italiani».

Non ci resta che augurare buona fortuna a Centro Convenienza Arredi per questa nuova avventura!