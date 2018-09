Chiude il centro dialisi "Diaverum" di San Gregorio: 25 posti a rischio

E' stata già chiusa la sede della "Diaverum" di San Gregorio ed altri 25 posti di lavoro sono a rischio. ''Stiamo lavorando per evitare i licenziamenti. La soluzione individuata, condivisa dalla società, passerà al vaglio del lavoratori''. La Cgil, assieme alle altre organizzazioni di categoria, è impegnata nelle vertenza che riguarda l'azienda, che nel territorio regionale gestisce in convenzione 18 centri di dialisi e assiste 1250 pazienti.

Gli esuberi sono stati rilevati nelle strutture di Augusta, Castelvetrano, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Marsala, Nissoria, Palagonia, Ribera, Riesi, Sciacca e Troina, mentre quella di San Gregorio di Catania è stata chiusa. ''In attesa dell'intervento, da noi sollecitato, dell'Assessore regionale alla Salute, Ruggero Razzo, in cui confidiamo, per la convocazione di un Tavolo tecnico - spiegano i rappresentanti della Fp Cgil, Clara Crocè, segretaria regionale, ed Enzo Maggiore, segretario della sede di Caltagirone - vogliamo porre un argine a questo nuovo dramma occupazionale".

''Ci giocheremo a pieno le nostre carte - proseguono Crocè e Maggiore - per evitare che l'annunciato licenziamento collettivo si concretizzi. Ecco allora che, avendo visionato numeri e documenti e ricevuto dalla società i chiarimenti richiesti, abbiamo concordato, di concerto con la Diaverum Italia, di verificare la disponibilità dei lavoratori, in servizio nei centri interessati dalla procedura, ad accettare, in alternativa alla perdita del posto, la riduzione dell'orario di lavoro con il riproposizionamento della retribuzione. In caso contrario resta la soluzione, sempre di intesa con la società, della chiusura del rapporto di lavoro a fronte della corresponsione di un'incentivazione all'esodo'', concludono Crocè e Maggiore.