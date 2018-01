Dia, il Questore di Catania visita il centro operativo etneo

Il Questore di Catania, Alberto Francini, si è recato in visita alla Dia etnea dove ha incontrato il Capo centro, primo dirigente della polizia Renato Panvino, funzionari, ufficiali e personale in servizio nella struttura e una rappresentanza della dipendente sezione operativa di Messina. Durante l'incontro, programmato in seguito al recente insediamento del Questore nel capoluogo etneo, è stata evidenziata la specificità dell'attività istituzionale demandata dalla legge alla Dia che ha consentito il raggiungimento di importanti risultati nella lotta alla criminalità organizzata di tipo mafioso, con numerose operazioni, sia di polizia giudiziaria che nel campo delle misure di prevenzione personale e patrimoniale.

Richiamando l'inserimento armonico della Dia nell'ambito del sistema sicurezza nazionale, all'interno del dipartimento della pubblica sicurezza, è stato dato risalto alla stretta sinergia istituzionale che impronta i rapporti di collaborazione della Dia con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, rappresentata dal Questore, per il perseguimento degli obiettivi comuni di contrasto e lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso nella provincia di Catania.