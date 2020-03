Centro Sicilia: annullati evento e presentazione "Special Olympics"

È rinviato a data destinarsi l'evento "Special Olympics – Non guardarmi a metà......siamo tutti campioni" collegato alla campagna di sensibilizzazione del parco commerciale Centro Sicilia di Misterbianco sui parcheggi riservati alle persone disabilità. È altresì annullata la presentazione programmata per domani.

Continua, invece, la campagna per contrastare la pessima abitudine di alcuni automobilisti che sostano negli stalli riservati alle persone con disabilità. Già da alcuni giorni, infatti, nel parcheggio della struttura in provincia di Catania, le carrozzine dei diversamente abili hanno ‘invaso’ le aree di sosta per normodotati. Sulle sedie campeggiano anche degli stickers con dei messaggi: “Adesso prendi pure il mio posto” oppure “Aspetta un minuto…”