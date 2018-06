Centro Sicilia, ceduta la proprietà al Gmw group

Il Gruppo Cualbu ha ceduto la proprietà di Centro Sicilia, il centro commerciale a Misterbianco , che con 90mila metri quadrati di superficie commerciale utile (Gla) è il più grande dell'Isola, a fondi e clienti del gruppo Gwm. Advisor della società cedente è stata Cbre, azienda leader della consulenza immobiliare, che rende nota l'operazione.

"Centro Sicilia, gestito da Cbre da giugno 2013 - dichiara Silvia Gandellini, Head of Retail Investment Properties - vanta il più equilibrato merchandising mix della Regione, con brand nazionali e internazionali". "Una creatura che abbiamo visto nascere, superare momenti difficili e crescere - commenta Alberto Deiana, Project Manager e Real Estate Executive di Minoter SpA - in questo momento c'è tanta gioia e soddisfazione per il grande lavoro svolto dal nostro gruppo insieme a Cbre e agli operatori del centro, che consentirà a questa creatura di crescere ulteriormente, seppur in mani diverse dalle nostre". "Centro Sicilia rappresenta la prima acquisizione diretta del Gruppo Gwm al Sud Italia - commenta Duccio Frosini, Principal di Gwm Group - crediamo molto in questo asset che ha confermato negli anni essere dominante in un bacino competitivo ma molto rilevante come quello di Catania. Siamo molto positivi sulle dinamiche di consumo e di acquisto in questa regione e riteniamo che il settore retail in Italia offra ancora opportunità interessanti per investitori value-add come noi, specialmente per chi ha la capacità gestionale per riposizionare e rilanciare centri con buoni fondamentali ma ancora non istituzionali".