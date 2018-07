Centro storico, Confcommercio: "No alla desertificazione commerciale"

"Bisogna intervenire per frenare la chiusura delle piccole botteghe e la desertificazione commerciale di ampie zone della città". "Lo afferma il presidente di ConfimpreseCatania Giovanni Mirulla, che rivolge un "caloroso augurio di buon lavoro alla Giunta comunale", a cui manifesta la propria "disponibilità di mettere a servizio il proprio bagaglio di esperienza associativa e sindacale", chiedendo "attenzione su alcuni problemi".

"Riteniamo che il sindaco di Catania debba prevedere interventi che favoriscano il ritorno dei negozi di quartiere e il rilancio delle piccole attività tradizionali, con l'obiettivo di poter recuperare immobili abbandonati nel centro storico, limitando il degrado degli stessi, offrire nuovi posti di lavoro a chi dovesse ritrovarsi espulso dal mercato del lavoro per la crisi dei centri commerciali e offrire l'opportunità alle famiglie, anziani e single di poter provvedere ad una comoda spesa "sotto casa", con un ritorno economico e sociale non indifferente".

Per Mirulla inoltre l'amministrazione comunale "deve porsi l'obiettivo, trovando sinergia con i privati, di recuperare il centro commerciale Vulcania, ormai quasi del tutto chiuso, con iniziative commerciali e culturali che possano costituire un nuovo motivo di attrazione per recuperare una struttura in progressivo degrado". "Ultima richiesta - conclude - è la realizzazione di un Centro fieristico-espositivo moderno e razionale che possa ridare slancio alle attività tipiche della Sicilia orientale, ma che abbia anche una valenza nazionale e internazionale anche alla luce dell'esperienza negativa delle Ciminiere di viale Africa, nate con limiti strutturali e praticamente abbandonate a sé stesse nell'ultimo decennio a parte qualche raro evento di qualità".