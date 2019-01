Centro storico, un intero immobile occupato abusivamente

Nella mattinata di ieri, gli uomini della polizia di Stato (personale del Commissariato Centrale, unità Cinofile, reparto a Cavallo, Gabinetto locale di Polizia Scientifica) con la collaborazione degli operatori dell’Enel di Catania, hanno controllato un intero immobile nel centro storico di Catania, dove molti appartamenti erano occupati abusivamente.

All’atto del controllo è stato accertato che i nuclei familiari occupanti avevano realizzato anche un allaccio abusivo, con conseguente furto di energia elettrica. Per questi motivi sono stati deferite all’Autorità Giudiziaria 8 persone per invasione di edifici o terreni, di cui 5 anche per il furto di energia elettrica.