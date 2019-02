Il coordinamento catanese del volontariato cerca nuovi collaboratori

“Il volontariato non va in dissesto”. Con questo slogan accattivante, il Coordinamento Catanese del Volontariato ha lanciato la sua prima campagna di comunicazione destinata alla promozione delle proprie attività nell’area cittadina catanese.

"Rappresentiamo una realtà che non si ferma mai. Giovani, adulti, famiglie che si mettono in rete grazie alle decine di associazioni che da anni operano sul nostro territorio, affiancando o sostituendosi del tutto alle istituzioni - spiega il portavoce Guglielmo Barletta - nei servizi di prossimità e aiuto. Spesso operiamo in situazioni limite e siamo uno dei pochi riferimenti sul territorio per le fasce di popolazione più vulnerabili. Il ruolo di noi volontari è essenziale perché spesso forniamo servizi e risposte proprio in ambiti e settori in cui le istituzioni sono insufficienti o del tutto assenti". La campagna di comunicazione coprirà l’intero territorio cittadino ed è stata realizzata grazie alla collaborazione spontanea di alcuni volontari che sono diventati testimonial occasionali.