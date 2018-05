"Certe luci non puoi spegnerle", il romanzo d'esordio del catanese Alessio Nicotra in libreria a giugno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

"Certe luci non puoi spegnerle", il primo romanzo del giovane autore catanese Alessio Nicotra, arriverà presto in libreria. Pubblicato da Casta Editore, giovane e ambiziosa casa editrice siciliana non a pagamento, il libro segna l'esordio ufficiale in qualità di autore dello scrittore siciliano che ormai da anni lavora nell'ambito della comunicazione e che di recente si è aggiudicato il prestigioso concorso nazionale dedicato a Giorgio Giavazzi lavorando così per "La Gazzetta dello Sport". L'uscita è prevista per giugno quando il romanzo sbarcherà ufficialmente in tutte le librerie. Sarà inoltre disponibile anche su Amazon e sul sito ufficiale di Casta Editore, un piccolo universo creato dalla passione dell'editore Giuseppe Castagnolo che di recente è riuscito anche ad affermarsi, con ottimi risultati, alla fiera del libro di Modena. Una storia di vita con un vestito speciale. Nessuna definizione potrebbe rendere meglio l'idea di ciò che è "Certe luci non puoi spegnerle". Un anno, tra passato e presente, cambia la vita del giovane calciatore Sebastian Verdelli. Il salto in un grande club non è privo infatti di difficoltà e ostacoli, pur non mancando comunque le soddisfazioni. Ma nella vita non sempre le cose vanno come ci aspettiamo. Un drammatico evento cambia la carriera e la vita dello stesso Sebastian mentre, parallelamente, la storia d'amore con Marta si arricchisce di nuove dinamiche che finiscono per intrecciarsi con i suoi nuovi scenari di vita, lanciandolo così verso un'inevitabile scelta. Un viaggio per scoprire la storia di un ragazzo normale con una vita speciale, guardando anche al dietro le quinte di chi si ritrova immerso nell'ambiente del mondo del calcio, agli appuntamenti col destino e ai punti di svolta della vita di ognuno di noi.