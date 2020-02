Cgil, Cisl e Uil: "Sit unitario al Katané chiaro segnale per la Coop"

La manifestazione e il timore del domani. La paura di una crisi, l'ennesima nel catanese, e la speranza. Si è visto questo durante il sit in di protesta dei lavoratori della Coop tenutosi quest'oggi dinanzi gli ingressi del centro commerciale Katané.

Un'adesione massiccia che ha reso soddisfatti i sindacati che hanno parlato di un "segnale chiaro per la Coop". 400 lavoratori che adesso aspettano risposte. 400 lavoratori che, chiamati a raccolta da Cgil, Cisl e Uil, hanno risposto "presente". 400 famiglie che chiedono certezze per il futuro.

I segretari generali di Cgil, Cisl, Uil, Filcams, Fisascat e Uiltucs Catania Giacomo Rota, Maurizio Attanasio, Enza Meli, Davide Foti, Rita Ponzo e Giovanni Casa hanno partecipato alla protesta delle lavoratrici e dei lavoratori della “Coop Alleanza 3.0”. La società gestisce gli ipermercati nei centri commerciali “Katanè”, “Le Zagare” e “Le Ginestre”, oltre a un supermercato a Bronte.

La triplice sindacale, con i lavoratori, hanno chiesto a gran voce il rispetto degli accordi firmati negli anni precedenti. Ciò, secondo i sindacati, deve portare alla tutela dell'occupazione.

Gli esponenti sindacali commentano così: “La significativa, massiccia, partecipazione allo sciopero unitario indetto a Catania dalle Segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil è servita a ribadire la preoccupazione di 400 lavoratori in provincia di Catania per i mancati investimenti dell’azienda nei punti vendita in attività e nei sette che avrebbe dovuto aprire in Sicilia, prevalentemente a Catania. Questi impegni, assunti dalla Coop Alleanza per equilibrare l’accordo quadro firmato nel 2017 che prevedeva anche ammortizzatori sociali e flessibilità, non sono stati rispettati. Ognuno si assuma le proprie responsabilità nell’obiettivo della piena tenuta occupazionale e della produzione di investimenti seri in un territorio martoriato da migrazioni di grande aziende e vendite a spezzatino che hanno bruciato centinaia di posti di lavoro”.