Cgil e Filcams Cgil, incontro a piazza Duomo su appalto servizi Amt

Appuntamento questa mattina in piazza Duomo, per la conferenza stampa organizzata dalla Cgil e dalla Filcams Cgil di Catania, sul caso dell' appalto unico del lotto servizi vari destinati all'Amt: pulizie locali e autobus, manutenzione e verde, ricevimento. Saranno presenti il segretario generale della Camera del lavoro, Giacomo Rota, e Concetta La Rosa della segreteria provinciale della Filcams Cgil. La stazione appaltante ha indetto una gara a lotto unico (tutti i servizi sono stati racchiusi in un unico lotto) incrementando il servizio del lavaggio autobus che da 30 ore passa a 90, ma abbassando il totale del monte ore per gli altri servizi. "Il monte orario complessivo per chi lavora non garantirà dunque un reddito dignitoso, poiché andrebbe ben al di sotto dello stesso reddito di cittadinanza, oltre a prevedere una mescolanza fra mansioni fino ad adesso svolte da persone diverse", si legge nella nota dei sindacati. In ballo ci sono anche i lavoratori dell’ultimo "bacino di salvaguardia" che ancora una volta subiranno condizioni salariali a ribasso rispetto agli altri colleghi del bacino, a cui si è invece assicurata una garanzia occupazionale e una certezza del salario. Attualmente sono due le aziende che svolgono i servizi in appalto per Amt: la "Punto pulizie” che gestisce il servizio di lavaggio autobus e locali e la “IMS” che gestisce il servizio di verde, reception e pulizia parcheggi. I lavoratori sono 37 per la prima e 19 per la seconda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.