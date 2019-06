Chiede il "cavallo di ritorno", la vittima lo denuncia e lui le brucia l'auto

Aveva ricevuto "in consegna", lo scorso 10 marzo, una Fiat Panda rubata ad una donna di Trecastagni. L'ha contatta e ha chiesto il più classico dei "cavalli di ritorno", dietro il pagamento della benzina necessaria - a suo dire - per riportarle l'auto.

La vittima ha però denunciato il tutto ai carabinieri. Così Armando Pulvirenti, di 55 anni, per vendetta ha dato fuoco a un'altra auto della donna, una Renault Clio parcheggiata in via Sant'Andrea a Trecastagni.

A seguito delle indagini degli uomini dell'arma Pulvirenti è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare direttamente nel carcere di piazza Lanza, dove già si trovava. Per lui le accuse sono di ricettazione, estorsione e danneggiamento seguito da incendio.