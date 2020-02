Chiedono dei "pippotti" di cocaina a un carabiniere vicino la casa di un pusher

Un episodio davvero "curioso" ma che ha portato i carabinieri della compagnia di Fontanarossa ad avere le conferme che cercavano. I militari infatti aveva osservato con attenzione i movimenti vicino all'abitazione del 53enne Gaetano Condorelli. Un via vai che ha portato i carabinieri a compiere una perquisizione a casa dell'uomo. Durante i controlli un carabiniere, rimasto sull'uscio di casa, ha visto dinanzi a sé tre ragazzi tutti ventenni che gli hanno chiesto dei pippotti di cocaina.

Una circostanza che ha portato Condorelli ad ammettere le sue responsabilità e ad indicare ai militari il nascondiglio dove teneva 50 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 1.000 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato per spaccio, la droga e il denaro sequestrati e i clienti “sbadati” identificati e segnalati alla Prefettura. Adesso Condorelli è agli arresti domiciliari in attesa della direttissima.

