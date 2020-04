La Chiesa evangelica dona mascherine al policlinico

In un momento così delicato di grande crisi sanitaria e sociale, si respira in città un grande clima di solidarietà e di unione. Numerose sono in questi giorni le iniziative benefiche da parte di enti e soggetti privati in supporto agli operatori sanitari impegnati negli ospedali, in prima linea, per combattere la battaglia contro questo insidioso nemico che ha sconvolto la vita delle famiglie e delle istituzioni.



Una di queste iniziative è stata realizzata con la donazione e consegna, direttamente nelle mani del direttore generale F.F. dell’azienda ospedaliero universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele, Giampiero Bonaccorsi, di circa 2000 mascherine chirurgiche.La donazione è stata fatta dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese in collaborazione con la Chiesa Cristiana Evangelica “Hosanna”di Catania.Il tramite che ha permesso la concretizzazione della donazione è stato il consigliere comunale Daniele Bottino, collegamento tra le parti e l'assessore Regionale alla sanità Ruggero Razza. Alla consegna erano presenti lo stesso Bottino, il direttore Bonaccorsi, il pastore della Chiesa Evangelica "Hosanna" Francesco Romeo ed i rappresentanti della Chiesa Evangelica Cinese, che hanno messo in atto questa donazione tramite il loro legale Davide Lepore.

"Un importante gesto di aiuto e solidarietà della "Chiesa Evangelica"a cui va il mio particolare ringraziamento ed il ringraziamento di tutti gli operatori sanitari aziendali destinatari di tale, quale segno di vicinanza e sostegno.

Esprimo inoltre un sincero ringraziamento anche nei confronti del Consigliere Comunale Daniele Bottino, tassello fondamentale per la realizzazione di questa donazione" Lo ha dichiarato il direttore Giampiero Bonaccorsi.

"Un altro gesto di amore e solidarietà della Chiesa Evangelica,dimostrazione che nella nostra città la loro presenza ed il loro operato sono di fondamentale importanza.Catania e la sanità catanese ringraziano, prendendo atto che in momenti difficili come questi, certi gesti sono di immane valore", ha concluso Bottino.