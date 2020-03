La Chiesa Evangelica dona 500 tute protettive al Cannizzaro

La Chiesa Cristiana Evangelica di via Susanna, a Catania, ha donato 500 tute protettive all'ospedale Cannizzaro, per gli operatori sanitari e per il 118 Sicilia. La donazione è stata fatta d'intesa con l'Assessore Regionale alla Sanità Ruggero Razza. A coordinare tutta l'operazione è stato il consigliere comunale di Catania Daniele Bottino, punto di riferimento degli Evangelici e capogruppo del movimento del presidente Nello Musumeci. Il dottor Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’ospedale Cannizzaro, ha ringraziato sentitamente per la donazione che, oltre a testimoniare vicinanza e partecipazione, in questo momento di estrema necessità risulta di fondamentale importanza per proteggere adeguatamente il personale sanitario impegnato nella gestione dei pazienti.

"Preghiamo per tutti coloro coinvolti in questa battaglia contro il Coronavirus,per le nostre autorità civili e militari e per tutta la popolazione che si trova in grande difficoltà. Gesù Cristo è la nostra speranza", dichiara il pastore della Chiesa Evangelica Adi, Guerino Perugini. "Ancora una volta in un momento così delicato,la Chiesa Evangelica dimostra grande sensibilità e capacità, supportando il lavoro della Sanità Siciliana e delle Istituzioni.Questi gesti - dichiara il capogruppo al consiglio comunale di Catania Daniele Bottino - sono fondamentali per dare "ossigeno" ai nostri operatori sanitari e tutto ciò dimostra quanto sia importante soprattutto oggi il ruolo della Chiesa nella nostra società.Per questo ringrazio di cuore la Chiesa Evangelica Adi, l'assessore alla Sanità Ruggero Razza ed il Direttore generale Salvatore Giuffrida per la collaborazione e la perfetta sintonia".