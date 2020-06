La chiesa di Pozzillo sarà ristrutturata grazie ai fondi dell'8 per mille

Sono stati consegnati i lavori di ristrutturazione del tetto, del prospetto dei locali parrocchiali ed il terrazzo della chiesa di Santa Margherita V. e M. in Pozzillo. L'edificio è interessato da infiltrazione di acqua piovana che si propagano al suo interno e nei locali della canonica. Il progetto prevede una spesa di 170.912,86 euro per i lavori di recupero ed è finanziato grazie ai fondi dell’8xmille della Conferenza Episcopale Italiana, che prevede il 70 per cento a carico della stessa Conferenza e il rimanente 30 per cento a carico della comunità parrocchiale. Il contratto è stato firmato dal Vicario Generale, monsignor Giovanni Mammino, dal rappresentante legale dell’impresa e dal parroco don Giuseppe Pavone. Il finanziamento ottenuto dalla comunità parrocchiale è stato possibile grazie al vescovo Monsignor Antonino Raspanti e al direttore dell'Ufficio Beni Culturali della diocesi, don Angelo Milone.

