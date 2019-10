Chiude la via Zaccà per festeggiare l'inaugurazione del negozio, denunciato commerciante

Continua la tolleranza zero anche per le forme di illegalità collegate alle violazioni di esercizi commerciali in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico. Questa volta la polizia ha indagato una persona per invasione di terreni pubblici. Lo scorso 20 ottobre, sotto i riflettori degli investigatori è andato il titolare di un’attività commerciale, in via Rosolia Zaccà, il quale ha chiuso totalmente detta via con le transenne in modo da impedirne l’accesso e il transito, ciò al fine di festeggiare l’inaugurazione della neo attività. Fatto di rilievo è che ha occupato con addobbi vari, server musicale e allestendo i luoghi con tavoli e banchetti per somministrare alimenti e bevande.

Attesi i molteplici disagi creati alla viabilità e agli utenti, trattandosi tra l’altro di orario ad alta densità di flusso (20:30), è intervenuta la polizia alla quale, inizialmente, la titolare ha riferito di essere munita delle previste autorizzazioni. A seguito di immediati accertamenti, effettuati insieme alla polizia locale, è emerso che la titolare di detto esercizio commerciale aveva, diversamente da quanto detto, arbitrariamente chiuso l’intera via inibendola al traffico urbano, essendo stata negata dal comune alcuna autorizzazione alla chiusura.

Pertanto, il responsabile è stato indagato in stato di libertà per il reato di invasione di terreni ai sensi degli articoli 633 e 639 del codice penale; altresì, gli sono state contestate le relative sanzioni pecuniarie amministrative.