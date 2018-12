Chiusa al transito per lavori un tratto della strada provinciale 37/II

La città metropolitana di Catania ha emanato una nuova ordinanza di chiusura totale al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale 37/II. Il divieto interessa il tratto dal bivio Salvatorello, sulla strada statale 124, all’innesto sulla strada provinciale 37/I, per lavori urgenti di manutenzione straordinaria. Gli interventi previsti in progetto, che si concluderanno entro il 3 aprile del 2019, mirano alla formazione di una paratia lato valle e formazione di muri di contenimento in cemento armato lato monte, per eliminazione frane lungo l’intero tratto stradale. Il percorso alternativo è previsto per entrambi i sensi di marcia, lungo la Sp 37/I-II tratto (dall’abitato di Mirabella Imbaccari direzione confine di provincia), proseguendo lungo la Sp 65 del Libero Consorzio comunale di Enna fino a raggiungere la statale 117 bis in direzione Gela da dove sarà possibile raggiungere la statale 124 direzione Caltagirone.