Cadono calcinacci dal ponte di Ognina, traffico deviato

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel cavalcavia ferroviario di Ognina di viale Ulisse, in seguito alla caduta di alcuni calcinacci che hanno spinto i vigili urbani a deviare il traffico in via precauzionale. Sono in corso le operazioni di verifica della struttura, che non sarebbe a rischio crollo. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale.

