Pedara, chiusa per dieci giorni la strada di "Salto del Cane"

E' stata chiusa temporaneamente al transito veicolare e pedonale il tratto della strada di bonifica “Salto del Cane”, compreso tra l’intersezione con via Montarello (strada comunemente chiamata “chilometro lanciato”) e l’intersezione con la SP 92, ricadente nel territorio del Comune di Pedara. L’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ha emesso l’ordinanza di chiusura del tratto di strada per 10 giorni, dal 13 al 22 Luglio 2020, per consentire le riprese cinematografiche di una serie TV dal titolo “Anna”, tratta dall’omonimo libro dello scrittore Niccolò Ammanniti. Il percorso alternativo sarà garantito attraverso la via Montarello e la provinciale 92. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli organi di polizia stradale. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal codice della strada.

