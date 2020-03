Anche a Gravina chiudono le aree verdi ed i parchi comunali

L'amministrazione comunale di Gravina, guidata dal sindaco Massimiliano Giammusso, comunica che è sata dispostal'interdizione alla fruizione pubblica delle aree a verdi e dei parchi gioco del territorio comunale. Il quinto Servizio Manutenzioni e Verde e l'ottavo Servizio Protezione Civile retti dal vicesindaco Rosario Condorelli, stanno provvedendo a dare esecuzione al provvedimento.

"Tutte le aree interessate verranno delimitate da nastro segnalatore e transenne, sulle quali verrà apposta la comunicazione dell'ordinanza regionale – ha spiegato il sindaco – le aree saranno dunque interdette alla fruizione pubblica anche se non verranno chiusi i cancelli, poiché si tratta di aree di protezione civile. Voglio ricordare che il superamento delle transenne e del nastro segnalatore comporta una grave violazione di legge ed è punibile ai sensi dell'articolo 650 del codice penale con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro. L'interdizione riguarda dunque il parco Borsellino, il parco Padre Pio, parco San Paolo, il parco Fasano e le aree gioco di piazza Risorgimento e di piazza Tricolore. Sono interdette anche le aree di sgambamento per gli animali domestici: l'ordinanza regionale infatti, prescrive espressamente che l'animale d'affezione deve essere portato in giro solo nei pressi della propria abitazione. Sul rispetto di queste prescrizioni – ha concluso il primo cittadino - verranno estesi i controlli tutt'ora in atto effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Municipale".