Chiuso il mercato ittico di Aci Trezza per gravi carenze igienico-sanitarie

Blitz dei militari del Nas di Catania nel mercato ittico di Acitrezza dove, in piena notte, i carabinieri hanno controllato da cima a fondo, l’intera struttura portando alla luce diverse criticità.

In particolar modo riflettori puntati sulle condizioni igieniche dei locali e sulla mancata manutenzione degli impianti che nel tempo hanno portato lo stabile ad un considerevole stato di degrado. Ciò secondo i Nas può portare a un serio pregiudizio per la salubrità dei prodotti ittici che giornalmente vengono stoccati nel mercato per la consueta vendita all’asta tra gli operatori del settore.

Così i militari, di concerto con gli ispettori del Dipartimento Veterinario dell’Asp, hanno deciso l’immediata sospensione dell’attività e la chiusura dei locali, al fine di impedire la potenziale contaminazione dei prodotti ittici che stavano per essere commercializzati.



Il provvedimento, di natura temporanea, potrà essere revocato dall’autorità sanitaria non appena verrà ripristinato lo stato originario dei luoghi attraverso una profonda opera di manutenzione della struttura e di revisione impiantistica che consenta anche un’adeguata e costante igienizzazione dei locali. Un requisito fondamentale per il proseguimento delle attività commerciali nel pieno rispetto delle regole, sia per la sicurezza degli operatori del settore che per la salubrità delle materie alimentari e quindi della salute dei cittadini.