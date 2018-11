Viabilità, Biancavilla: chiuso al transito un tratto della strada provinciale 156

Ordinanza di divieto al transito veicolare e pedonale, in entrambi i sensi di marcia, di un tratto della strada provinciale 156 dir. dal Km 1+895 al Km.1+935 mediante barriera non rimovibile, disposto dalla Città metropolitana di Catania a seguito di una segnalazione pervenuta all’ufficio tecnico dalla Polizia provinciale. Visto il grave stato di pericolo a causa di un cedimento della carreggiata, la chiusura di un segmento della strada dovrà avvenire mediante la collocazione di una barriera non rimovibile posta trasversalmente all’asse stradale.

Per garantire un possibile percorso alternativo l’Ufficio Manutenzione Strade dell’ex Provincia ha comunicato che il traffico verrà deviato lungo le strada provinciali 156 e 44. La Sp 156 dir. si diparte dalla Sp 156 fino alla Sp 44 ed interessa il comune di Biancavilla.

La nuova segnaletica sarà collocata dalla Pubbliservizi spa. Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli organi di Polizia stradale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.