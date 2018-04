Chiusura Auchan, incontro tra i vertici dell'azienda e i sindacati

Si terrà domani pomeriggio un nuovo incontro tra i dirigenti aziendali siciliani di Auchan e le sigle sindacali, sulla delicata trattativa per la chiusura del punto vendita di San Giuseppe La Rena che vede coinvolti oltre 100 lavoratori. La proposta di accordo avanzata dall’azienda di ricollocare soltanto 55 dei dipendenti interessati non è stata accolta con favore dai sindacati presenti al tavolo di concertazione, come spiegano il segretario provinciale della Ugl terziario Carmelo Catalano ed il suo vice Vito Tringale.

“La proposta è già un passo avanti -afferma il sindacato rispetto al licenziamento collettivo paventato soltanto 10 giorni fa, ma è assolutamente insufficiente ad assicurare un futuro agli oltre 45 lavoratori che rimarranno fuori dalla ricollocazione prevista. Noi continueremo a batterci affinchè nessuno resti fuori e vi sia una tutela per tutti. E’ quanto ribadiremo domani ai rappresentanti del colosso della grande distribuzione alimentare, così come rinnoveremo le nostre perplessità sul transito di 30 unità nei servizi di pulizia, con una sostanziale modifica delle tutele contrattuali, nonché sull’intenzione di trasferire buona parte delle risorse fuori dalla Sicilia. Come Ugl -continua Carmelo Catalano - continueremo ad insistere affinchè venga ampliata la platea dei dipendenti da ricollocare, ma siamo già pronti a chiedere un intervento autorevole della Prefettura con la creazione di un indispensabile bacino di 'diritto di prelazione' al fine di garantire a chi eventualmente rimarrà fuori di trovare posto in altre realtà commerciali locali, che accetteranno di condividere quest’importante strumento di politica attiva del lavoro".

"Per quanto riguarda i 15 posti disponibili nella catena Simply e i 10 del negozio Auchan di Porte di Catania, come anticipato dall’azienda, -conclude l'Ugl -chiediamo la preventiva approvazione di criteri ben definiti per evitare che vi possano essere discriminazioni nei passaggi che saranno effettuati. Ci auguriamo, infine, che venga accolta la nostra proposta su un aumento delle risorse riservate per l’incentivo all’esodo dei lavoratori part-time e che quanto stabilito a seguito del tavolo tecnico con il sindaco di Catania, sul coinvolgimento delle aziende del comparto locali, sia presto realtà utile a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali in città”.