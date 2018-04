Chiusura Auchan, presentata un' interrogazione parlamentare

"I vertici di Auchan Retail Italia hanno comunicato ai lavoratori degli ipermercati di Napoli e di Catania la decisione dell'azienda di interrompere l'attività commerciale nel corso del mese di aprilee di vendere tali stabilimenti. Stamattina ho depositato un'interrogazione parlamentare per sapere direttamente dal Ministro dello Sviluppo Economico se ritenga opportuno convocare, con la massima urgenza, un Tavolo di confronto al quale partecipino i vertici di Auchan Retail Italia, le istituzioni locali e le rappresentanze sindacali". Lo dichiara il deputato dem Piero De Luca.

"In tale sede la multinazionale dovrà chiarire - aggiunge De Luca - quali soluzioni intende attuare per garantire la tutela dei livelli occupazionali e la salvaguardia della continuità aziendale".

La chiusura del punto vendita etneo

Crisi Auchan, chiusura confermata per il prossimo 30 aprile. L’azienda Auchan ha confermato la cessazione dell’attività per il 30 aprile e informa che nessun player al momento è interessato al punto vendita di San Giuseppe La Rena a Catania. Sono purtroppo poche le posizioni disponibili nel territorio per ricollocare i 108 lavoratori che troverebbero eventuale spazio e nuova occupazione nelle regioni settentrionali. La trattativa è stata aggiornata all'11 aprile e a farlo sapere sono Cgil, Cisl e Uil di Catania.