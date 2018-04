Chiusura Auchan, i lavoratori occupano la galleria dell'ipermercato

“Auchan ha comunica la chiusura dell'Ipermercato di Catania La Rena. È una notizia drammatica per i 106 lavoratori coinvolti. Faremo tutto il possibile per garantire l'occupazione ma chiediamo alle istituzioni di fare la loro parte”. Lo affermano Marianna Flauto, Giovanni Casa ed Enza Meli, rispettivamente segretario generale Uiltucs Sicilia, segretario generale Uiltucs Catania e segretario generale Uil Catania.

“Questa mattina - spiegano i sindacalisti -la società con una modalità molto discutibile ha cominciato a tutti i lavoratori la chiusura dell'ipermercato senza alcun preavviso. Da oggi quindi l'iper rimane chiuso. Ovviamente la notizia ha lasciato tutti sgomenti e i lavoratori in preda alla disperazione. Perdere il posto di lavoro oggi è una tragedia per i lavoratori e le famiglie coinvolte".

"La settimana scorsa – prosegue la Uiltucs - al tavolo nazionale l'azienda ci aveva rassicurato che ancora non era stata presa alcuna decisione per La Rena e a distanza di qualche giorno la situazione è cambiata. Ovviamente a questo punto è chiaro che l'azienda aveva già preso la decisione ma ormai da tempo il livello di credibilità dell'azienda è chiaro a tutti. Sarebbe stato più corretto aspettare l'incontro già programmato per il prossimo 6 aprile, ma a questo punto ci auguriamo che all'incontro si possa ancora parlare di futuro per i 106 lavoratori coinvolti”.

Per decisione dei lavoratori con il pieno sostegno di Uil e Uil Tucs, l'occupazione della galleria commerciale dell'ipermercato Auchan Catania La Rena proseguirà con un presidio anche nella notte. Per domani, intanto, è stato organizzato un sit-in in piazza Università con inizio alle 9.

È stato chiesto l'incontro di una delegazione con il sindaco Enzo Bianco. Resta, infine, confermato per giorno 6 aprile il confronto con i rappresentanti dell'azienda.

"Sarò a fianco dei lavoratori e dei sindacati in questa difficile vertenza". Ha detto il primo cittadino etneo parlando della chiusura annunciata dalla Auchan Retail Italia del punto vendita di Catania La Rena, in cui sono occupati 108 lavoratori. "Domani - ha spiegato Bianco - incontrerò una delegazione di sindacalisti e lavoratori per comprendere quali margini di intervento possono esserci in questa delicata questione in vista dell'incontro con l'azienda del prossimo sei aprile. Quel che posso dire fin da adesso è che difenderemo strenuamente ogni singolo posto di lavoro". "Bisogna comprendere - ha aggiunto - che non stiamo parlando di numeri ma di persone: di famiglie con sogni e speranze. A loro dobbiamo la promessa che metteremo il massimo impegno per cercare di salvaguardare questi posti di lavoro",