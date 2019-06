Lavoro, è ancora crisi: in un anno chiuse a Catania 184 aziende

Le imprese chiuse in provincia di Catania nei primi 3 mesi dell'anno sono ben 184. I dati sono forniti da Unioncamere e Unimpresa e riguardano, nel dettaglio, le aziende del settore Commercio. Va peggio ad Agrigento, con un dato in negativo di 241 realtà imprenditoriali ed ancora peggio a Trapani, che ha un passivo di 272. In negativo troviamo anche Caltanissetta (118), Messina ( - 204) e Ragusa ( 123). Uniche realtà a dare risultati positivi sono Palermo (+377), Siracusa (+332) e Enna (+23).

Lavoro, mai così tanti nell'area disagio

