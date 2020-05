Sospesa l'attività del pub "911" dopo i controlli di polizia

Il lounge bar "911” di via Sant’Orsola 40, in cui alcuni giorni fa era stata fermata una festa di compleanno, è stato al centro delle attenzioni della polizia di Catania. Nel corso di un controllo, l'attività commerciale è risultata aperta ed all’interno sono stati trovati diversi avventori intenti a consumare bevande alcooliche, nonostate il divieto disposto dal Governo al fine di contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19. Il titolare è stato sanzionato per non aver osservato quanto previsto dal Decreto e, al fine di impedire la reiterazione della violazione, è stata sospesa in via cautelare l’attività per 5 giorni. Ieri, 4 maggio, il questore di Catania Mario Della Cioppa ha disposto la sospensione dell’attività commerciale per giorni 7 giorni decorrere dall’08 maggio.

