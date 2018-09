Ciancio, il necrologio rifiutato alla famiglia del commissario Montana

Un'indagine "complicatissima", come hanno spiegato ieri gli investigatori che si sono occupati di 'scavare' in più di 40 anni di materiali per ricostruire gli assetti patrimoniali di Mario Ciancio e l'utilizzo che l'editore avrebbe fatto dei mezzi di comunicazione a sua disposizione. Una 'linea editoriale' che, come ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro, sarebbe stata improntata a mettere in "sordina gli affari del clan egemone, quello dei Santapaola-Ercolano".

Articoli modificati, strane 'ingerenze' del boss Pippo Ercolano all'interno del quotidiano catanese - la procura ha ricostruito il noto episodio della 'strigliata' al giornalista Concetto Mannisi, 'reo' di aver definito Ercolano come "noto esponente della famiglia sospettata di mafia" e per questo convocato negli uffici del direttore Ciancio - ma anche rifiuti. Come quello in occasione della pubblicazione del necrologio del trigesimo della morte del commissario Beppe Montana, freddato da alcuni colpi di pistola mafiosi nel 1985. Il funzionario faceva parte della squadra mobile di Palermo, afferente alla questura definita successivamente da Giovanni Falcone "un covo di talpe".

Come è possibile vedere dalle immagini dei carabinieri, all'interno di una nota si legge che il testo inviato è stato "respinto". Nel necrologio la famiglia scriveva, "con rabbioso rimpianto ricordiamo alla collettività il sacrificio di Beppe Montana, commissario P.S., rinnovando ogni diprezzo alla mafia ed ai suoi anonimi sostenitori". Il testo non venne mai pubblicato.

Nell'aver accettato la richiesta della Procura, all'interno del provvedimento che ha disposto il sequestro e la confisca di una parte dei beni riferibili a Mario Ciancio Sanfilippo, il Tribunale per le misure di prevenzione scriveva che: "La linea editoriale imposta dal Ciancio alla testata giornalistica è improntata alla finalità di mantenere nell’ombra i rapporti tra la famiglia mafiosa (dei Santapaola n.d.r.) e le imprese controllate dalla medesima; di non porre all’attenzione dell’opinione pubblica gli esponenti mafiosi non ancora coinvolti dalle indagini giudiziarie e soprattutto l’ampia rete di connivenze e collusioni sulle quali il sodalizio poteva contare per mantenere la propria influenza nella provincia catanese".